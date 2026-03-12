أسبوع واحد غيّر العالم.. كيف هزت حرب إيران الاقتصاد والطاقة وأشعلت الأسعار؟

خلال أيام قليلة فقط، تحولت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى أزمة عالمية تتجاوز حدود الشرق الأوسط، بعدما بدأت تداعياتها تتسلل إلى الاقتصاد الدولي، وأسواق الطاقة، وحركة السفر، وحتى الحسابات السياسية في عدد من العواصم الكبرى.

فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع هجومًا سريعًا بتأثيرات محدودة، كشفت الأيام الأولى للصراع أن العالم يقف أمام موجة اضطراب قد تعيد رسم ملامح التوازنات الاقتصادية والسياسية الدولية.

وفي تقرير موسع حول التداعيات العالمية للحرب التي اندلعت في 28 فبراير، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الصراع لا يغيّر فقط موازين القوة في الشرق الأوسط، بل يفرض أيضًا تحولات واسعة في أنماط السفر والتجارة والطاقة، ويؤثر في الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى، من واشنطن إلى بكين وموسكو.

خلفية الصراع وتوسع دائرة التأثير

اندلعت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في ظل توترات متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي. ومع انطلاق العمليات العسكرية، بدأت إيران تنفيذ هجمات انتقامية استهدفت مواقع مختلفة في المنطقة.

وبحسب بيانات صادرة عن مرصد أمريكي للحروب، فإن إيران نفذت ضربات طالت دولًا في الخليج العربي أكثر مما استهدفت إسرائيل نفسها خلال الأيام الأولى من التصعيد، حيث تعرضت منشآت مدنية وسياحية لهجمات صاروخية، شملت فنادق فخمة ومحطات لتحلية المياه، ما أثار مخاوف واسعة بشأن اتساع رقعة الصراع إلى دول كانت في العادة بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

هذا التوسع في دائرة الاستهداف جعل الحرب تتحول سريعًا من صراع إقليمي محدود إلى أزمة عالمية لها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.

صدمة النفط.. الشرارة الأولى للأزمة العالمية

كانت أسواق الطاقة أولى القطاعات التي شعرت بتداعيات الحرب. فمع تصاعد المخاوف الأمنية في الخليج، توقفت بعض ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وأدى هذا التطور إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار، وهو ما انعكس فورًا على أسعار الوقود في العديد من الدول.

ويحذر خبراء الطاقة من أن استمرار التوتر في المضيق قد يؤدي إلى اضطراب كبير في إمدادات النفط العالمية، خاصة إذا قررت إيران تصعيد المواجهة عبر إغلاق المضيق، وهو ما قد يطلق موجة تضخم عالمية جديدة ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.

شبح الركود الاقتصادي العالمي

مع ارتفاع أسعار النفط، بدأ الاقتصاديون يحذرون من سيناريو يشبه ما حدث عقب الثورة الإيرانية عام 1979، عندما أدت صدمة النفط إلى موجة تضخم عالمي تبعتها سنوات من الركود الاقتصادي.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لأسابيع أو أشهر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل في معظم الاقتصادات العالمية، ما يرفع أسعار السلع والخدمات ويضغط على مستويات النمو.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلق ضغوطًا اجتماعية وسياسية داخل العديد من الدول.

تداعيات اقتصادية على الصين وأوروبا

من بين أكثر الدول قلقًا من تداعيات الحرب، تأتي الصين التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط لتغذية اقتصادها الصناعي الضخم. ويرى محللون أن أي تعطّل طويل في إمدادات النفط قد يهدد النمو الاقتصادي الصيني.

ولا تقتصر المخاوف الصينية على الطاقة فقط، بل تمتد أيضًا إلى التجارة. فقد أصبحت أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة من أهم وجهات الصادرات الصينية، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في المنطقة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية.

في المقابل، تبدو روسيا من بين الدول التي قد تستفيد اقتصاديًا من ارتفاع أسعار النفط، إذ أن زيادة العائدات النفطية قد تمنح موسكو موارد مالية إضافية لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

أما في أوروبا، فتخشى الحكومات أن يؤدي انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بمواجهة إيران إلى تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة أن الصواريخ الاعتراضية المستخدمة للدفاع ضد الهجمات الإيرانية قد تكون على حساب المخزون المخصص لكييف.

عبء سياسي داخلي على ترامب

داخل الولايات المتحدة، بدأت الحرب تتحول إلى تحدٍ سياسي للرئيس دونالد ترامب، خاصة في ظل عدم وجود تأييد شعبي واسع للتصعيد العسكري.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قد يمنح الحزب الديمقراطي فرصة لمهاجمة سياسات الإدارة الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة، التي غالبًا ما تتأثر بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية.

كما أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يضع الإدارة الأمريكية تحت ضغط داخلي متزايد، خاصة إذا انعكست تداعياتها الاقتصادية على حياة المواطنين الأمريكيين.

تأثيرات غير متوقعة على الأحداث العالمية

امتدت تداعيات الحرب حتى إلى المجال الرياضي، إذ ألقت بظلالها على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي كان ترامب يأمل أن تمثل إنجازًا بارزًا خلال فترة رئاسته.

غير أن قرار إيران عدم المشاركة في البطولة بسبب الحرب أعاد طرح تساؤلات حول تأثير الصراعات السياسية على الفعاليات الرياضية الكبرى.

مخاوف من موجة لجوء جديدة نحو أوروبا

وفي أوروبا، يراقب المسؤولون بقلق احتمال انهيار الاقتصاد الإيراني نتيجة الحرب والعقوبات، وهو ما قد يدفع أعدادًا كبيرة من الإيرانيين إلى الهجرة.

وتشير التقديرات إلى أن أي موجة نزوح واسعة قد تمر عبر تركيا باتجاه أوروبا، وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمة اللاجئين التي شهدتها القارة قبل نحو عقد، عندما أدت النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء.

وقد تسببت تلك الأزمة آنذاك في صعود تيارات اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية، خاصة في ألمانيا ودول أوروبا الوسطى.

عالم يتغير بسرعة

تكشف التداعيات السريعة للحرب على إيران أن الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط لم تعد محصورة داخل حدود المنطقة، بل أصبحت قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي والتوازنات السياسية الدولية في وقت قياسي.

وبينما لا تزال المعارك في بدايتها، يبدو أن العالم دخل بالفعل مرحلة جديدة من عدم اليقين، حيث قد تحدد مسارات الحرب المقبلة شكل الاقتصاد الدولي، ومستقبل التحالفات الاستراتيجية، وحتى ملامح النظام العالمي خلال السنوات القادمة.