قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسبوع واحد غيّر العالم.. كيف هزت حرب إيران الاقتصاد والطاقة وأشعلت الأسعار؟

إيران
إيران
إسراء عبدالمطلب

خلال أيام قليلة فقط، تحولت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى أزمة عالمية تتجاوز حدود الشرق الأوسط، بعدما بدأت تداعياتها تتسلل إلى الاقتصاد الدولي، وأسواق الطاقة، وحركة السفر، وحتى الحسابات السياسية في عدد من العواصم الكبرى. 

فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع هجومًا سريعًا بتأثيرات محدودة، كشفت الأيام الأولى للصراع أن العالم يقف أمام موجة اضطراب قد تعيد رسم ملامح التوازنات الاقتصادية والسياسية الدولية.

وفي تقرير موسع حول التداعيات العالمية للحرب التي اندلعت في 28 فبراير، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الصراع لا يغيّر فقط موازين القوة في الشرق الأوسط، بل يفرض أيضًا تحولات واسعة في أنماط السفر والتجارة والطاقة، ويؤثر في الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى، من واشنطن إلى بكين وموسكو.

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل

خلفية الصراع وتوسع دائرة التأثير

اندلعت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في ظل توترات متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني ونشاط طهران الإقليمي. ومع انطلاق العمليات العسكرية، بدأت إيران تنفيذ هجمات انتقامية استهدفت مواقع مختلفة في المنطقة.

وبحسب بيانات صادرة عن مرصد أمريكي للحروب، فإن إيران نفذت ضربات طالت دولًا في الخليج العربي أكثر مما استهدفت إسرائيل نفسها خلال الأيام الأولى من التصعيد، حيث تعرضت منشآت مدنية وسياحية لهجمات صاروخية، شملت فنادق فخمة ومحطات لتحلية المياه، ما أثار مخاوف واسعة بشأن اتساع رقعة الصراع إلى دول كانت في العادة بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

هذا التوسع في دائرة الاستهداف جعل الحرب تتحول سريعًا من صراع إقليمي محدود إلى أزمة عالمية لها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.

صدمة النفط.. الشرارة الأولى للأزمة العالمية

كانت أسواق الطاقة أولى القطاعات التي شعرت بتداعيات الحرب. فمع تصاعد المخاوف الأمنية في الخليج، توقفت بعض ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وأدى هذا التطور إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار، وهو ما انعكس فورًا على أسعار الوقود في العديد من الدول.

ويحذر خبراء الطاقة من أن استمرار التوتر في المضيق قد يؤدي إلى اضطراب كبير في إمدادات النفط العالمية، خاصة إذا قررت إيران تصعيد المواجهة عبر إغلاق المضيق، وهو ما قد يطلق موجة تضخم عالمية جديدة ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.

شبح الركود الاقتصادي العالمي

مع ارتفاع أسعار النفط، بدأ الاقتصاديون يحذرون من سيناريو يشبه ما حدث عقب الثورة الإيرانية عام 1979، عندما أدت صدمة النفط إلى موجة تضخم عالمي تبعتها سنوات من الركود الاقتصادي.

ويشير الخبراء إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لأسابيع أو أشهر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل في معظم الاقتصادات العالمية، ما يرفع أسعار السلع والخدمات ويضغط على مستويات النمو.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلق ضغوطًا اجتماعية وسياسية داخل العديد من الدول.

تداعيات اقتصادية على الصين وأوروبا

من بين أكثر الدول قلقًا من تداعيات الحرب، تأتي الصين التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط لتغذية اقتصادها الصناعي الضخم. ويرى محللون أن أي تعطّل طويل في إمدادات النفط قد يهدد النمو الاقتصادي الصيني.

ولا تقتصر المخاوف الصينية على الطاقة فقط، بل تمتد أيضًا إلى التجارة. فقد أصبحت أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة من أهم وجهات الصادرات الصينية، وبالتالي فإن أي تراجع اقتصادي في المنطقة قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية.

في المقابل، تبدو روسيا من بين الدول التي قد تستفيد اقتصاديًا من ارتفاع أسعار النفط، إذ أن زيادة العائدات النفطية قد تمنح موسكو موارد مالية إضافية لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

أما في أوروبا، فتخشى الحكومات أن يؤدي انشغال الولايات المتحدة وحلفائها بمواجهة إيران إلى تقليص الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة أن الصواريخ الاعتراضية المستخدمة للدفاع ضد الهجمات الإيرانية قد تكون على حساب المخزون المخصص لكييف.

عبء سياسي داخلي على ترامب

داخل الولايات المتحدة، بدأت الحرب تتحول إلى تحدٍ سياسي للرئيس دونالد ترامب، خاصة في ظل عدم وجود تأييد شعبي واسع للتصعيد العسكري.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قد يمنح الحزب الديمقراطي فرصة لمهاجمة سياسات الإدارة الأمريكية خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة، التي غالبًا ما تتأثر بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية.

كما أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يضع الإدارة الأمريكية تحت ضغط داخلي متزايد، خاصة إذا انعكست تداعياتها الاقتصادية على حياة المواطنين الأمريكيين.

تأثيرات غير متوقعة على الأحداث العالمية

امتدت تداعيات الحرب حتى إلى المجال الرياضي، إذ ألقت بظلالها على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي كان ترامب يأمل أن تمثل إنجازًا بارزًا خلال فترة رئاسته.

غير أن قرار إيران عدم المشاركة في البطولة بسبب الحرب أعاد طرح تساؤلات حول تأثير الصراعات السياسية على الفعاليات الرياضية الكبرى.

مخاوف من موجة لجوء جديدة نحو أوروبا

وفي أوروبا، يراقب المسؤولون بقلق احتمال انهيار الاقتصاد الإيراني نتيجة الحرب والعقوبات، وهو ما قد يدفع أعدادًا كبيرة من الإيرانيين إلى الهجرة.

وتشير التقديرات إلى أن أي موجة نزوح واسعة قد تمر عبر تركيا باتجاه أوروبا، وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمة اللاجئين التي شهدتها القارة قبل نحو عقد، عندما أدت النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء.

وقد تسببت تلك الأزمة آنذاك في صعود تيارات اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية، خاصة في ألمانيا ودول أوروبا الوسطى.

عالم يتغير بسرعة

تكشف التداعيات السريعة للحرب على إيران أن الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط لم تعد محصورة داخل حدود المنطقة، بل أصبحت قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي والتوازنات السياسية الدولية في وقت قياسي.

وبينما لا تزال المعارك في بدايتها، يبدو أن العالم دخل بالفعل مرحلة جديدة من عدم اليقين، حيث قد تحدد مسارات الحرب المقبلة شكل الاقتصاد الدولي، ومستقبل التحالفات الاستراتيجية، وحتى ملامح النظام العالمي خلال السنوات القادمة.

إيران الولايات المتحدة إسرائيل النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

دراسة: ثلث الأمريكيين يخفضون نفقاتهم الأخرى لتغطية تكاليف الرعاية الصحية

دراسة: ثلث الأمريكيين يخفضون نفقاتهم الأخرى لتغطية تكاليف الرعاية الصحية

جوزيف عون

جوزيف عون يتابع تطورات الأوضاع بجنوب لبنان وسبل مواجهة الظروف الراهنة

غارة إسرائيلية - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قيادي بالحرس الثوري في لبنان

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد