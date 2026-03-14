إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

تعادل فريق إنتر ميلان مع ضيفه أتالانتا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان في الشوط الأول بعدما نجح المهاجم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، بتسديدة قوية سكنت الشباك ومنحت أصحاب الأرض الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، كثف أتالانتا محاولاته الهجومية بحثًا عن العودة في النتيجة، ونجح بالفعل في إدراك التعادل عبر نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 82، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة توترًا في اللحظات الختامية، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدرب إنتر كريستيان كيفو في الدقيقة 85 بسبب اعتراضه على أحد القرارات التحكيمية.

وكان إنتر قد تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام غريمه إيه سي ميلان بهدف دون رد في ديربي مدينة ميلانو.

وبهذه النتيجة واصل إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة، بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 47 في المركز الساب