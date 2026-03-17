5 أرقام ترسم موقعة أرسنال ضد ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يسعى أرسنال لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف نظيره باير ليفركوزن في العاشرة مساء اليوم على ملعب "الإمارات" ضمن إياب دور الـ16.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بعدما أنقذ كاي هافيرتز فريقه أرسنال بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليلغي تقدم روبرت أندريش الذي منح ليفركوزن الأفضلية في وقت سابق.

أرسنال يطارد التأهل الثالث تواليًا

يأمل أرسنال في بلوغ ربع نهائي البطولة للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح في كسر عقدة الخروج من دور الـ16 خلال موسم 2023/2024 والتي لازمته لسبع نسخ متتالية، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعتمد الفريق اللندني على سجله القوي على ملعبه، حيث لم يتلق سوى هزيمة واحدة في آخر 22 مباراة أوروبية (16 فوزًا و5 تعادلات)، كما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر في 6 من آخر 9 مباريات خاضها على أرضه في دوري الأبطال.

تألق فردي وثقة هجومية

يواصل جابرييل مارتينيلي تألقه اللافت، بعدما سجل في آخر أربع مباريات أوروبية خاضها الفريق على ملعبه هذا الموسم، فيما يعيش هافيرتز حالة تهديفية مميزة، بتسجيله أهدافًا في خمس من آخر ست مباريات له بالبطولة.

ليفركوزن يتمسك بالأمل رغم الأرقام

في المقابل، يدخل باير ليفركوزن المواجهة بثقة نسبية، خاصة أنه يتمتع بسجل جيد أمام الأندية الإنجليزية، حيث خسر مباراة واحدة فقط في آخر 8 مواجهات (3 انتصارات و4 تعادلات).

ورغم ذلك، يعاني الفريق الألماني تاريخيًا في هذا الدور إذ حقق فوزًا وحيدًا فقط في آخر 13 مباراة بدور الـ16، مقابل تعادلين و10 هزائم، وهو ما يمنح الأفضلية النظرية لأصحاب الأرض قبل مواجهة الحسم.