أسامة نبيه: استعجلت في الظهور التليفزيونى بعد اعتذارى عن الاستمرار مع منتخب الشباب

يرى أسامة نبيه، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه استعجل في الظهور التليفزيونى عقب تقديمه اعتذارا عن الاستمرار مع منتخب الشباب بعد المشاركة في كأس العالم.

وقال أسامة نبيه، الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" كلفت من هانى أبو ريدة في ديسمبر 2024 بتولى مسئولية تدريب منتخب الشباب، وتوليت المسئولية فعلا في فبراير 2025 وحتى يونيو 2025 ، يعنى شهور ورحلة قصيرة والأمور مكنتش كويسة، فقررت الاعتذار بعد نهاية كأس العالم ودا طبيعى عشان أرفع الحرج عن مجلس الإدارة".

وأضاف: "كنت عامل برنامج مدته سنين ونصف وفاكر إن الدنيا هيكون فيها استقرار زي فترة وجودى مع المنتخب الأول لكن دا محصلش، وأي جهاز عشان ينجح لازم يكون عنده استقرار".

وتابع: "مش هنكر إنى استعجلت في الظهور التليفزيونى بعد رحيلى عن منتخب الشباب، بس بردو كلامى اتقطع وخرج للناس بطريقة تانية".