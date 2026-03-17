أسامة نبيه: الزمالك مش بيتأخر عن ولاده والدليل حسام عبد المنعم

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الزمالك دائماً يقف بجانب أبنائه ولا ينساهم في أي لحظة.

وقال أسامة نبيه، الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان": "حسام عبد المنعم عنده تاريخ رائع وتجربة مميزة مع الزمالك، وتابعت حلقته الأخيرة وزعلت جدا".

وأضاف: "بس الزمالك كالعادة مش بيتأخر عن ولاده ومش بينساهم في أي لحظة، وفرحت جدا بقرار تعيين حسام عبد المنعم في الزمالك".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.