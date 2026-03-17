أسامة نبيه : تجربة جون إدوارد مقنعة وهتنجح بس لازم هدوء نفسى ومادي

يرى أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن تجربة جون إدوارد المدير الرياضى للزمالك مقنعة وسوف تحقق نجاحا كبيرا.

وقال أسامة نبيه الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان":" تجربة جون أدوارد مقنعة وهتنجح وهنشوف النتيجة في النهاية بس لحد دلوقتى مقنعة بس لازم شوية هدوء نفسى ومادي الفرقة مش هتقدر تكمل دا ".

ويضيف:" فخور أن معتمد جمال من جيلى وسعيد بنجاحه ماشى كويس وعامل نتائج مميزة وروتيشن ، وانا على تواصل معاه باستمرار".



وتابع :"صعب توقع بطل الدوري لصعوبة المنافسة ، أتمنى طبعا تتويج الزمالك بالبطولة ، الزمالك يجيد اللعب تحت ضغط ودايما بيتألق وقت الازمات".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.