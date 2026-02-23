800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك وتنهي أزمات اللاعبين

استطاع نادي الزمالك تحصيل مبلغ 800 ألف دولار من نادي النجمة السعودي في صفقة بيع نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووصل لخزينة نادي الزمالك مبلغ 800 ألف دولار خلال الساعات الماضية لتبدأ إدارة الكرة في دفع راتب شهرين من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقرر الزمالك صرف عدد من المكافات عن المباريات السابقة والاستعدادا للانتظام في دفعهم خلال المباريات القادمة.

الزمالك وزد في الدوري

في سياق آخر استقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فريق زد ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويتجه معتمد جمال على إجراء تبديل وحيد في وسط الملعب بإشراك أحد الثنائي محمد السيد وأحمد ربيع بدلا من محمد اسماعيل.

تشكيل الزمالك المتوقع :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد السيد او "أحمد ربيع" – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.