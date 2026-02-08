مدرب دونجا.. النجمة السعودي يعلن رحيل مديره الفني البرتغالي سيلفا

كشفت تقارير صحفية، عن قرار نادي النجمة السعودي، بإنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الإدارة أبلغت المدرب البرتغالي بإنهاء عقده على أن تعلن القرار رسميًا خلال الأيام المقبلة.

تأتي إقالة المدرب البرتغالي البالغ من العمر 48 عامًا في ظل النتائج المتراجعة للفريق بدوري روشن السعودي، وآخرها الخسارة أمام الفيحاء 0ـ3، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21.

ويتذيل النجمة الترتيب العام للدوري برصيد 5 نقاط من 5 تعادلات دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 20 مواجهة خاضها حتى الآن.

وتولى ماريو سليفا تدريب النجمة في يوليو 2024، وقاده للصعود إلى دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وأشرف المدرب البرتغالي على فريق النجمة في 58 مباراة منها 34 في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، و20 بالدوري السعودي، إضافة إلى 4 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق 22 انتصارًا و10 تعادلات، فيما خسر 26 مرة، طبقًا لإحصاءات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

يُذكر أن المصري عماد نبيل دونجا، قد انتقل رسميًا إلى النجمة السعودي في الانتقالات الشتوية الماضية.