قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
دنيا فؤاد: كنت أفكر في الانـتـحار وأمي وابنتي أعاداني للحياة
أسعار السجائر في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 واستقرار السوق
دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر من شعبان.. 11 كلمة تجبرك جبرا عجيبا
كشري: الأهلي قنبلة موقوتة بسبب تخمة النجوم.. وتوروب المسئول عن الإصابات
كنز صحي .. طريقة عمل البلح باللبن
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن اسم مدرب دونجا الجديد في النجمة السعودي

دونجا
دونجا
مجدي سلامة

أعلن نادي النجمة، اليوم الأحد، رسميًا عن تعاقده مع البريطاني نيستور إل مايسترو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الإدارة تعاقدت مع المدرب البريطاني دون الكشف عن مدة العقد.

يأتي التعاقد مع إل مايسترو بعد ساعات من قرار إعلان إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا الذي قاد الفريق في 20 مباراة بدوري روشن السعودي دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار، إذ تعادل خمس مرات، وخسر 15 مباراة، ليتذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.

وأصبح النجمة ثاني فريق يتولى نيستور إل مايسترو مهامه الفنية في دوري روشن بعد التعاون الذي قاده في 12 مباراة خلال الفترة من 15 مارس 2021 حتى 20 أغسطس للعام ذاته.

وسبق للمدرب البريطاني أن عمل مساعدًا للمدرب في عديد من الأندية أبرزها شالكة وهانوفر الألمانيان، كما درب أندية أخرى منها سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وبعد رحيله من التعاون، تولى البريطاني تدريب ثلاثة فرق، وهي: جوزتيبي التركي، وسسكا صوفيا البلغاري، وديبريسيني المجري.

يُذكر أن المصري عماد نبيل دونجا، قد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى فريق النجمة السعودي.

النجمة نيستور إل مايسترو ماريو سيلفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

ساناي تاكايشي

فوز تاريخي.. حزب رئيسة الوزراء اليابانية يحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية

لافروف

لافروف: روسيا لن تهاجم أوروبا لكنها مستعدة للرد

بالصور

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد