الكشف عن اسم مدرب دونجا الجديد في النجمة السعودي

أعلن نادي النجمة، اليوم الأحد، رسميًا عن تعاقده مع البريطاني نيستور إل مايسترو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي ماريو سيلفا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الإدارة تعاقدت مع المدرب البريطاني دون الكشف عن مدة العقد.

يأتي التعاقد مع إل مايسترو بعد ساعات من قرار إعلان إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا الذي قاد الفريق في 20 مباراة بدوري روشن السعودي دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار، إذ تعادل خمس مرات، وخسر 15 مباراة، ليتذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.

وأصبح النجمة ثاني فريق يتولى نيستور إل مايسترو مهامه الفنية في دوري روشن بعد التعاون الذي قاده في 12 مباراة خلال الفترة من 15 مارس 2021 حتى 20 أغسطس للعام ذاته.

وسبق للمدرب البريطاني أن عمل مساعدًا للمدرب في عديد من الأندية أبرزها شالكة وهانوفر الألمانيان، كما درب أندية أخرى منها سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وبعد رحيله من التعاون، تولى البريطاني تدريب ثلاثة فرق، وهي: جوزتيبي التركي، وسسكا صوفيا البلغاري، وديبريسيني المجري.

يُذكر أن المصري عماد نبيل دونجا، قد انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى فريق النجمة السعودي.