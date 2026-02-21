ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم بصيحة الأوف شولدر كما تميز التصميم بالقماش الأسود اللامع بالكامل.

تزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.