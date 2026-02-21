أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

ظهرت أسما إبراهيم مرتدية بليزر باللون الأحمر ونسقت معه بنطلون أسود مما كشف عن ذوقها الراقي في إختيار الإطلالات التي يظهر بها.

لفتت أسما إبراهيم الأنظار بمجوهرات ألماسية راقية زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة ومميزة أيضا.



أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعر ها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.