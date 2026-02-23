قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر «الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي» للدكتور شاكر عبدالحميد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن مشروع إصدار الأعمال الكاملة، كتابًا جديدًا بعنوان «الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي» للدكتور شاكر عبد الحميد، في عمل فكري موسع يستكشف مكانة الخيال في تشكيل الوعي الإنساني عبر العصور، ودوره في بناء الحضارات وتطور المعرفة.

وينطلق الكتاب من فكرة مركزية مؤداها أن الخيال ليس ترفًا ذهنيًا أو نشاطًا هامشيًا، بل هو قوة فاعلة في مختلف مجالات الحياة الإنسانية؛ في الفنون البصرية، والأدب، والعلم، والفلسفة، وحتى في التفاعلات اليومية والصحة والمرض.

ويؤكد المؤلف أن العقل لا يمكنه أن يعمل دون خيال، إذ يمارس هذا الأخير دوره في اختراع الأدوات وصياغة الفروض العلمية واقتراح النماذج النظرية، كما يسهم في بناء التصورات الفلسفية والاستعارات والمجازات التي تقوم عليها الأبنية العقلية الكبرى.

ويتتبع الكتاب الجذور التاريخية لمفهوم الخيال، مشيرًا إلى أن أوغسطين كان من أوائل من استخدموا المصطلح اللاتيني “imaginatio” مقابلاً لـ “Phantasia” الإغريقية، بينما تناول مفكرون من العصور المختلفة طبيعة التخيل ووظيفته.

كما يناقش مواقف الفلاسفة الرواقيين، وفي مقدمتهم أبكتيتوس، الذين رأوا ضرورة إخضاع التخيل لسلطة العقل من أجل تحقيق الحياة الأخلاقية المتوازنة.

ويعرض المؤلف كذلك موقف فلاسفة القرن السابع عشر مثل توماس هوبز ورينيه ديكارت وباروخ سبينوزا، الذين نظروا إلى الخيال بشيء من الحذر، وربطوه أحيانًا بالخداع الإدراكي، لكنهم في الوقت نفسه أقروا بأهميته في التفكير العلمي والرياضي، وفي المقابل، شهدت الحركة الرومانتيكية في القرن الثامن عشر تحولًا جذريًا في النظر إلى الخيال، إذ أصبح يُعد الملكة الأولى في العقل الإنساني ومصدر الإبداع.

ويستشهد الكتاب بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، الذي رأى أن الخيال يخترق الجمود السلوكي ويكسر أنماط التفكير النمطي، كما يحيل إلى الشاعر الإنجليزي ويليام بليك الذي اعتبر الخيال جوهر الوجود الإنساني ذاته.

كما يناقش أطروحات الباحثة روث بايرن حول “الخيال العقلاني”، مؤكّدًا أن التفكير الإبداعي والمنطقي يقومان على أسس مشتركة، وأن الإبداع هو في جوهره اقتراح بدائل للواقع القائم.

ولا يغفل الكتاب الجهود العربية في دراسة الخيال، حيث يشير إلى كتاب «دينامية الخيال» للباحث عبد الباسط لكراري، وما قدمه نقاد ومفكرون عرب مثل جابر عصفور ونصر حامد أبو زيد وغيرهما، مع تأكيد أن هذا الحقل المعرفي ما زال بحاجة إلى مزيد من البحث في المشرق والمغرب العربيين.

ويؤكد الدكتور شاكر عبد الحميد في خاتمة عمله أن هذا الكتاب ليس سوى “نظرة طائر” تحاول التقاط بعض تجليات الخيال عبر الفلسفة وعلم النفس والفنون والعلوم، مشددًا على أن الخيال يظل عصيًا على الإحاطة، طائرًا حرًا يرفرف خارج الأقفاص النظرية، ومتجددًا في كل عصر وصورة.

وبهذا الإصدار، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب إحياء التراث الفكري لأحد أبرز المفكرين المصريين المعاصرين، مقدمة للقارئ عملًا يجمع بين العمق الفلسفي والاتساع المعرفي، في قراءة ثرية لمسيرة الخيال من الكهف البدائي إلى عوالم الواقع الافتراضي.

الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع إصدار الأعمال الكاملة الخيال شاكر عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية.. اختيار الدكتور محمد عوض تاج الدين رئيسا لمجلس الأمناء

الحج والعمرة

شركات السياحة: 2 مارس آخر موعد لتلقي استمارة الاستطاعة الصحية للحجاج

رسامة شمامسة جدد

فرحة كنسية في برايتون بتدشين أواني المذبح وسيامة شمامسة جدد

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد