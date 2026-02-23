المواجهة المنتظرة.. صدام عباس الريس وشارون تشعل أحداث مسلسل إفراج

تشهد أحداث مسلسل إفراج تصعيداً درامياً مثيراً خلال الحلقة الخامسة التي تتصدر ترند السوشال ميديا، وذلك بعد أن تحققت المواجهة التي طال انتظارها بين عباس الريس (عمرو سعد) وشارون.

ويعرض مسلسل إفراج على قنوات إم بي سي بالتزامن مع شاهد حيث يأتي ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

ويواصل عباس الريس سعيه المحموم للوصول إلى الحقيقة، مدفوعًا برغبة ملحة لا تحتمل التأجيل، يخبر كراميلا (تارا عماد) أن الأمر بالنسبة إليه «حياة أو موت»، في إشارة واضحة إلى حجم الأزمة التي يعيشها بعد انكشاف خيوط الخيانة المرتبطة بشقيقه عوف، فلا تتردد كراميلا في مساعدته في الوصول إلى مكتب شارون.

وبرغم التعقيدات الأمنية التي أخبرته بها كراميلا من أجل الدخول إلى مكتب شارون، إلا أن عباس يخوض التجربة ويتمكن في النهاية من تجاوز الحواجز، ليصل إلى المواجهة المباشرة مع شارون، الذي يحذره من أن هذه الخطوة قد تتسبب في قطع أرزاق كثيرين.

وطالبه بالانصراف قائلاً "اتكل على الله"، غير أن عباس يرفض هذا الأسلوب المهين، فيرد بعبارة حاسمة: «أنا مش شحات، ربنا ما يحوج اليمين للشمال، أنا جايلك في سؤال وعايز إجابة، أخويا عوف فين؟.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.