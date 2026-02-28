قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
انتظروا ضربة قاسية.. جيش الاحتلال يهدد حزب الله اللبناني حال انضمامه للحرب

هاجر رزق

أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، استعداد تل أبيب "لاحتمال انضمام حزب الله اللبناني إلى القتال".

وقال ميلو في بيان، اليوم السبت: "نحن نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ، فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجه ضربة قاسية ومؤثرة".

يأتي ذلك بعدما شنت إسرائيل وأمريكا اليوم عملية عسكرية مشتركة على إيران، استهدفت العاصمة طهران بشكل مكثف فضلاً عن مناطق أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية، بإطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، السبت.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما وردت أنباء عن سقوط شظايا صواريخ وصواريخ اعتراضية في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، وفقًا لتقارير طبية.

في سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت، بأن هناك تقييما إسرائيليا يشير إلى اغتيال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي، خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.

وصرح مسئول أمريكي لقناة “فوكس نيوز”، بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".

الجيش الإسرائيل تل أبيب حزب الله اللبناني ضربة قاسية إسرائيل وأمريكا إيران

