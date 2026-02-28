انتظروا ضربة قاسية.. جيش الاحتلال يهدد حزب الله اللبناني حال انضمامه للحرب

أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، استعداد تل أبيب "لاحتمال انضمام حزب الله اللبناني إلى القتال".

وقال ميلو في بيان، اليوم السبت: "نحن نستعد أيضاً لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال. وإذا ارتكبوا هذا الخطأ، فسنعمل بقوة، ونعرف كيف نوجه ضربة قاسية ومؤثرة".

يأتي ذلك بعدما شنت إسرائيل وأمريكا اليوم عملية عسكرية مشتركة على إيران، استهدفت العاصمة طهران بشكل مكثف فضلاً عن مناطق أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية، بإطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم، السبت.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما وردت أنباء عن سقوط شظايا صواريخ وصواريخ اعتراضية في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، وفقًا لتقارير طبية.

في سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت، بأن هناك تقييما إسرائيليا يشير إلى اغتيال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي، خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.

وصرح مسئول أمريكي لقناة “فوكس نيوز”، بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".