قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026: احذر من العلاقات القديمة

الجدي
الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026

كن عادلاً في علاقتك، وسترى النتائج. رغم التحديات، ستؤدي عملك بشكل جيد اليوم. أنت في وضع مالي جيد اليوم، والصحة أيضاً في صفك.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تجنب المشاكل المرتبطة بالتوتر من خلال الحفاظ على بيئة إيجابية، ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدة جدًا لأنها تمد الجسم بالطاقة وتساعد على الوقاية من المشاكل الصحية.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

 من يرغب في ترك وظيفته، فبإمكانه تقديم استقالته. حدّث ملفك الشخصي على بوابة التوظيف، وستتلقى دعوات لإجراء مقابلات قبل نهاية اليوم. سينجح رجال الأعمال في حلّ المشاكل في شراكاتهم 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

كوني مستعدةً أيضاً لتلبية رغباته في الأمور المهمة، من الجيد قضاء بعض الوقت معاً على العشاء اليوم. قد تتوقعين دخول شخص جديد إلى حياتكِ اليوم، وقد تُبعث بعض العلاقات القديمة من جديد. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يمكنك النظر في صناديق الاستثمار المشتركة كخيار استثماري، والبدء في ترميم المنزل. قد تحتاج النساء إلى إنفاق مبلغ من المال على احتفال في مكان العمل. سيوقع رجال الأعمال صفقات جديدة ستوفر لهم تمويلًا لتوسيع أعمالهم التجارية..

الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الجدي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

البنك الأهلي

أحمد مدبولي ينقذ البنك الأهلي.. هدف قاتل يمنح الفريق 3 نقاط غالية

المصري البورسعيدي

المصري يتغلب على مودرن سبورت بهدف جابر في الدوري الممتاز

بتروجت والاتحاد السكندري

بتروجت يهزم الاتحاد السكندري بهدف قاتل في الدوري الممتاز

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد