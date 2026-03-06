مينا ماهر قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري : درس جديد من مدرسة الإبداع

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة حماسية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

مواجهه الزمالك والاتحاد السكندري

وكتب مينا ماهر :"درس جديد من مدرسة الإبداع ".

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في غطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.