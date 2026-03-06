قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرار أكثر من 10,300 مستوطن إسرائيلي من “فلسطين المحتلة” بسبب الحرب مع إيران

مطار بن غوريون الإسرائيلي
مطار بن غوريون الإسرائيلي
القسم الخارجي

أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن أكثر من 10,300 مستوطن إسرائيلي غادروا مناطق “فلسطين المحتلة” منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل التوتر الأمني المتصاعد وتصاعد الهجمات الصاروخية من جانب طهران بعد بداية العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب المصادر، فإن النزوح شمل مستوطنين من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة الذين قرروا فجأة مغادرة بيوتهم والتوجه نحو مناطق أكثر أماناً داخل دولة إسرائيل، إثر الإحساس بخطورة التصعيد العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران.

وتُظهر هذه التحركات السكانية حجم القلق الأمني لدى السكان المدنيين في مناطق التوتر، حيث يسعى الكثيرون إلى الابتعاد عن خطوط النار والتجمع في مناطق أكثر أماناً أو البقاء أقرب إلى أسرهم داخل حدود إسرائيل.

حتى الآن، لم تُصدر السلطات الإسرائيلية تقديراً رسمياً نهائياً لحجم النزوح داخل “فلسطين المحتلة”، لكن مع استمرار الاشتباكات والتبادل العسكري مع إيران، من المتوقع أن يزداد عدد الذين يغادرون المناطق القريبة من الساحة القتالية بحثاً عن الأمان.

مستوطن فرار مستوطنيين إسرائيل فلسطين المحتلة الأراضي المحتلة إيران نزوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

انتخابات نقابة المهندسين

انطلاق جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين في المنوفية

مديرية العمل بالأقصر

مديرية عمل الأقصر: تدريب 120 شاب وفتاة واستخراج 959 شهادة مهارة ومهنة

ارشيفيه

5 أشخاص.. ننشر أسماء المصابين فى حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد