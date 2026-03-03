ريال مدريد يواجه خطر غياب رودريجو بعد خسارة جديدة في الليجا

بات البرازيلي رودريجو جويس، أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، مهددًا بالإصابة خلال الجزء المتبقي من الموسم الحالي، بعد الخسارة الأخيرة للفريق أمام خيتافي بهدف دون رد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

فحوصات طبية حاسمة

وأكد رامون ألفاريز دي مون، الصحفي المعروف في "راديو ماركا"، عبر منصة "إكس" أن اللاعب يخضع لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى احتمال تعرضه لإصابة خطيرة، معربًا عن أمله ألا يكون الأمر كذلك.

نتائج متراجعة وأداء مقلق

تعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لـ ريال مدريد في الليجا بعد الهزيمة أمام أوساسونا (2-1)، ما أدى إلى اتساع الفارق مع برشلونة متصدر جدول الترتيب إلى 4 نقاط.

كما شهد ملعب "سانتياجو برنابيو" صافرات استهجان الجماهير، وسط مخاوف من تأثير هذه النتائج على استعدادات الفريق لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.