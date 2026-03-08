عودة كيليان مبابي إلى مدريد لمتابعة التعافي قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد، بعد قضاء عدة أيام في فرنسا لتلقي العلاج من إصابة التواء في الركبة اليسرى.

متابعة طبية دقيقة في فالديبيباس

تترقب جماهير ريال مدريد التقييم النهائي للفريق الطبي في مركز فالديبيباس، الذي سيحدد جاهزية مبابي للمشاركة في المباريات القادمة، بعد فترة العلاج التي قضاها برفقة اثنين من أخصائيي التعافي التابعين للنادي.

تحسن ملحوظ لكن التوقيت ضيق

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حالة مبابي تشهد تحسنًا ملحوظًا، لكن ضيق الوقت المتبقي قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قد يشكل عائقًا أمام مشاركته في اللقاء.

ويعاني مبابي من مشاكل في الركبة اليسرى منذ فترة، وقد خاض العديد من المباريات رغم الألم، قبل أن يتخذ قرار التوقف مؤقتًا للتركيز على استعادة لياقته الكاملة وضمان جاهزيته البدنية قبل المنافسات الكبرى المقبلة.