قرار مفاجئ: كيليان مبابي يبتعد مؤقتا عن مباريات ريال مدريد

قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد تعليق مشاركته مؤقتا في مباريات الموسم الحالي من أجل التركيز على استعادة كامل لياقته البدنية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف الصحفي أنطوان سيمونو أن مبابي يرفض المخاطرة بالعودة قبل اكتمال جاهزيته مشيرا إلى أن اللاعب لا يزال بعيدًا عن أفضل حالاته البدنية.

وقال إن هدف مبابي الأساسي هو الظهور بكامل لياقته مع منتخب فرنسا في كأس العالم، إلى جانب الحفاظ على فرصه مع ريال مدريد في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأضاف أن اللاعب لن يعود إلى المباريات إلا بعد التعافي الكامل حتى لا يكرر تجربة اللعب وهو مصاب كما حدث خلال الشهرين والنصف الماضيين.

ويعاني مبابي من التواء في الركبة اليسرى تعرض له في ديسمبر الماضي خلال مواجهة سيلتا فيجو ورغم الإصابة، شارك في عدة مباريات مع ريال مدريد أبرزها أمام ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية بالإضافة إلى مباراة كأس ملك إسبانيا أمام تالافيرا.

وجاءت مشاركة مبابي في تلك المباريات في محاولة لمعادلة الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل هداف في موسم واحد مع ريال مدريد.