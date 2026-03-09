“مهندسي الطائرات المصرية” تنظم إفطارها السنوي وتكرّم النبراوي

نظّمت جمعية مهندسي الطائرات المصرية برئاسة المهندسة أماني النجار حفل الإفطار السنوي لأعضائها، وذلك يوم السبت 7 مارس، بحضور عدد من أعضاء الجمعية وضيوفها من قيادات قطاع هندسة الطيران.

وشهد الحفل حضور كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية السابق.

وتضمّن الحفل تكريم المهندس طارق النبراوي والمهندس إبراهيم فتحي، حيث تم إهداؤهما درع الجمعية تقديرًا لجهودهما ومساهماتهما في دعم المهندسين والعمل على الارتقاء بالمهنة وتعزيز مكانة المهندس.

وتحرص جمعية مهندسي الطائرات المصرية على تنظيم حفل الإفطار السنوي سنويًا، بهدف جمع مجتمع مهندسي الطائرات المصرية في أجواء تسودها الألفة والود، بعيدًا عن هناجر الصيانة وورش عمرة المحركات.

كما تحرص الجمعية على دعم مهندسي الطائرات في مختلف المناسبات المهنية والاجتماعية، وكان من أبرز أنشطتها مؤخرًا تكريم مهندسي الصيانة على خلفية أزمة تحديثات طائرات إيرباص، بعد إنجازهم المميز في إنهاء التحديث في وقت قياسي، إلى جانب عدد من الفعاليات الاجتماعية والمهنية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز الروابط بين العاملين في هذا القطاع الحيوي.