الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
الزراعة.. إطلاق 510 قوافل بيطرية مجانية في 506 قري

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 510 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهري يناير وفبراير ، شملت 506 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم صغار المربين وتعزيز الخدمات البيطرية المجانية بالمناطق الريفية.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية، ودعم صغار المربين، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للحيوانات، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القوافل البيطرية المجانية تمثل أحد أهم أدوات الدولة للوصول بالخدمة البيطرية إلى القرى الأكثر احتياجًا، لما لها من دور مباشر في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين.
وأوضح أن القوافل التي تم تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير قدمت خدماتها العلاجية والوقائية لما يزيد على 145 ألف رأس ماشية، شملت تنفيذ أعمال رش جماعي ضد الطفيليات الخارجية لعدد 25,064 رأسًا، وتنفيذ التجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد 84,366 رأسًا، إلى جانب علاج 22,468 حالة باطنة، وإجراء 1,564 تدخلًا جراحيًا، فضلًا عن فحص وعلاج 11,586 حالة تناسلية، بما يعكس شمولية الخدمات البيطرية المقدمة للمربين.
وأضاف أن القوافل البيطرية شملت أيضًا فحص وعلاج أكثر من 123 ألف طائر، ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية، وتحسين مستويات الأمان الحيوي بالقرى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، ودعمًا لمبادرات التنمية الريفية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

