الكشف عن طاقم تحكيم ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

واختار "يويفا" طاقم حكام إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

حكم ساحة: ماوريتسيو مارياني

مساعدان: دانييلي بيندوني - ألبرتو تيجوني

حكم رابع: ماتيو ماركيتي

حكام الفيديو: ماركو دي بيلو - دانييلي شيفي

وستكون تلك المباراة الثالثة التي يديرها مارياني لريال مدريد في دوري الأبطال.

وسبق أن أدار مارياني مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في دور المجموعات لموسم 2022-23، وفاز الميرنجي وقتها بهدفين نظيفين.

كما أدار مباراة ليل أمام ريال مدريد في مرحلة الدوري لموسم 2024-25 وانتهت المباراة بفوز بطل فرنسا بهدف نظيف.

كما سبق وأن أدار مباراة واحدة لمانشستر سيتي أمام سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري موسم 2024-25 وانتهت بفوز بطل إنجلترا بخماسية نظيفة.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 على حساب بنفيكا البرتغالي بعد خوض مرحلة الملحق، فيما تأهل مانشستر سيتي مباشرة لثمن النهائي، باحتلاله المركز الثامن جدول ترتيب مرحلة الدوري.