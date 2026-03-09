قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
رياضة

الكشف عن طاقم تحكيم ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

مجدي سلامة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

واختار "يويفا" طاقم حكام إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

حكم ساحة: ماوريتسيو مارياني

مساعدان: دانييلي بيندوني - ألبرتو تيجوني

حكم رابع: ماتيو ماركيتي

حكام الفيديو: ماركو دي بيلو - دانييلي شيفي

وستكون تلك المباراة الثالثة التي يديرها مارياني لريال مدريد في دوري الأبطال.

وسبق أن أدار مارياني مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في دور المجموعات لموسم 2022-23، وفاز الميرنجي وقتها بهدفين نظيفين.

كما أدار مباراة ليل أمام ريال مدريد في مرحلة الدوري لموسم 2024-25 وانتهت المباراة بفوز بطل فرنسا بهدف نظيف.

كما سبق وأن أدار مباراة واحدة لمانشستر سيتي أمام سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري موسم 2024-25 وانتهت بفوز بطل إنجلترا بخماسية نظيفة.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 على حساب بنفيكا البرتغالي بعد خوض مرحلة الملحق، فيما تأهل مانشستر سيتي مباشرة لثمن النهائي، باحتلاله المركز الثامن جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

السردين

أكلة العيد .. طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

شاورما

هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

