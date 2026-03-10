إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن إنجاز جديد في انتظار نجم ليفربول محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي.

وكتب درويش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "في حال تسجيل محمد صلاح هدفًا اليوم أمام جالطة سراي سيصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون التصفيات) ".

وأضاف : "إنجاز جديد قد يكتبه صلاح في سجل الأساطير الأوروبية الليلة‏".

ويستعد فريق ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء أمام فريق جالطة سراي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات هذا الدور، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الحاسمة.

ملعب رامس بارك يستضيف القمة الأوروبية



تقام المباراة على ملعب رامس بارك، معقل الفريق التركي، والذي يُعرف بأجوائه الجماهيرية الحماسية التي تمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

وسيحاول جالطة سراي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا، بينما يسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.



طريق الفريقين إلى دور الـ16



تمكن ليفربول من حجز مقعده في دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى هذه المرحلة في المركز الثالث، ليضمن التأهل مباشرة إلى هذا الدور.