قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 في حالة خطيرة.. الصحة الإسرائيلية: 2339 شخصا تلقوا العلاج بسبب الهجمات الإيرانية
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن إنجاز جديد في انتظار نجم ليفربول محمد صلاح خلال مواجهة جالطة سراي.

وكتب درويش عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "في حال تسجيل محمد صلاح هدفًا اليوم أمام جالطة سراي سيصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا (بدون التصفيات) ".

وأضاف : "إنجاز جديد قد يكتبه صلاح في سجل الأساطير الأوروبية الليلة‏".

ويستعد فريق ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء أمام فريق جالطة سراي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات هذا الدور، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الحاسمة.

ملعب رامس بارك يستضيف القمة الأوروبية


تقام المباراة على ملعب رامس بارك، معقل الفريق التركي، والذي يُعرف بأجوائه الجماهيرية الحماسية التي تمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

وسيحاول جالطة سراي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا، بينما يسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.


طريق الفريقين إلى دور الـ16


تمكن ليفربول من حجز مقعده في دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى هذه المرحلة في المركز الثالث، ليضمن التأهل مباشرة إلى هذا الدور.

الناقد الرياضي أحمد درويش نجم ليفربول محمد صلاح جالطة سراي دوري أبطال أوروبا المدير الفني آرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8.. أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo V70 FE

مواصفات تصوير احترافية وعمر بطارية أطول .. إليك أفضل هاتف لمحدودي الدخل

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد