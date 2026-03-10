اتحاد السلة ينظم دور "هي تقود" بمشاركة 120 سيدة

نظم الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، دورة هي تقود-She Leads، بمشاركة أكثر من 120 مشاركة من المهتمات بكرة السلة والعمل الرياضي.

يأتي ذلك في ظل استراتيجية اتحاد السلة لدعم دور المرأة، وفي إطار رؤية الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في كرة السلة، وإعداد كوادر نسائية مؤهلة قادرة على العمل في مختلف مجالات اللعبة، سواء في التدريب أو الإدارة أو التحكيم أو التنظيم الرياضي وكانت الدورة تحت إشراف نيرة محمد أنور عضو مجلس الإدارة.

وتضمنت الفعالية عددًا من المحاضرات والجلسات التفاعلية التي قدمتها نخبة من المتخصصين، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير كرة السلة النسائية، وفتح آفاق جديدة أمام السيدات الراغبات في العمل والمشاركة الفعالة داخل المجتمع الرياضي.

وأكدت الفعالية على أن المرأة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير كرة السلة، وأن الاستثمار في الكوادر النسائية يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر قوة وتوازنًا للعبة.

ويؤكد الاتحاد استمرار دعمه لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى اكتشاف كوادر جديدة، وبناء جيل من القيادات النسائية في كرة السلة خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه الفعالية خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الرياضة المصرية، وتوسيع فرص المشاركة والتطوير داخل منظومة كرة السلة.