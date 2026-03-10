يوفنتوس يقترب من تمديد عقد سباليتي حتى 2028

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من تمديد عقد مدربه لوتشيانو سباليتي بعقد طويل الأمد، بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق منذ توليه المهمة الفنية في أكتوبر الماضي خلفًا للمدرب إيجور تودور.

وحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن المفاوضات بين إدارة يوفنتوس وسباليتي وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيدًا لتوقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2028.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب اجتماعًا مع مسؤولي النادي خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، قبل الإعلان الرسمي عن تمديد التعاقد.

وترى إدارة "البيانكونيري" أن سباليتي، البالغ من العمر 67 عامًا، يمثل عنصرًا أساسيًا في مشروع النادي المستقبلي، وتعتبره الرجل المناسب لإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة واستعادة هيمنته على لقب الدوري الإيطالي.

تأتي خطوة تمديد عقد المدرب ضمن خطة يوفنتوس لتأمين الاستقرار الفني داخل الفريق، خاصة مع اقتراب حسم ملف تجديد عقد لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.