إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رياضة

ريال مدريد يجمّد المفاوضات مع إبراهيما كوناتي انتظارًا لحسم مستقبله مع ليفربول

إبراهيما كوناتي
إبراهيما كوناتي
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات مفاجئة في ملف انتقال المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، نجم ليفربول، إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أكده خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن النادي الملكي قرر تعليق مفاوضاته مع المدافع الفرنسي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الطرفين توقفت منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح رومانو، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أن مستقبل اللاعب قد يتحدد خلال الفترة المقبلة بناءً على نتائج المفاوضات الجارية بينه وبين إدارة ليفربول بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي جعل ريال مدريد يضعه ضمن أولوياته الدفاعية خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل رغبة النادي الإسباني في التعاقد معه مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي اهتمام ريال مدريد بضم المدافع الفرنسي في وقت يعاني فيه الفريق من عدة غيابات مؤثرة في خط الدفاع، بعد الإصابات التي تعرض لها الثلاثي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر ودافيد ألابا، وهو ما دفع الإدارة إلى البحث عن تدعيمات قوية في هذا المركز.

يذكر أن ريال مدريد كان قد نجح في التعاقد مع لاعب آخر من ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما أبرم صفقة ضم الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، في خطوة هدفت إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق الملكي.

إبراهيما كوناتي كوناتي ليفربول ريال مدريد

