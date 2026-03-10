مودريتش يوضح موقفه من العودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ميلان، عن موقفه من العودة المحتملة إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مودريتش مع ميلان بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2026، بعدما انضم إلى الفريق بعقد لموسم واحد فقط.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن اللاعب قد يعود لريال مدريد الصيف المقبل، إلى جانب احتمال تعاقد النادي الإسباني مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وعلق مودريتش على هذه التكهنات قائلاً: "لا أهتم بالرد على هذه الشائعات، أنا سعيد في ميلان".

ويحتل ميلان حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق سبع نقاط عن المتصدر إنتر.