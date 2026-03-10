قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
اليوم ختام تصفيات بطولة «Road to the Pyramids» للملاكمة المؤهلة لحدث مايو الكبير

«Road to the Pyramids» للملاكمة
«Road to the Pyramids» للملاكمة
محمد سمير

تُختتم اليوم الثلاثاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين Road to the Pyramids، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري، تمهيدًا للبطولة الكبرى المنتظر تنظيمها نهاية شهر مايو المقبل.

وتقام التصفيات على صالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة واسعة من الهيئات الرياضية واللاعبين، في إطار الاستعداد لإحدى أبرز بطولات الملاكمة للمحترفين التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهدت التصفيات مشاركة 31 هيئة رياضية مختلفة، إلى جانب 62 لاعبًا يتنافسون على حجز مقاعدهم في البطولة الرئيسية المنتظرة.

وتضم قائمة الهيئات المشاركة عددًا من الجهات الرياضية البارزة، من بينها مشروع الموهبة للناشئين والمؤسسات العسكرية، إلى جانب أندية وهيئات رياضية تسعى إلى تقديم لاعبين قادرين على المنافسة في عالم الملاكمة الاحترافية.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الختامي حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة وأبطال الملاكمة، يتقدمهم الفنان محمد لطفي، إلى جانب البطل الأولمبي محمد رضا، وعدد من أبطال العالم في رياضة الملاكمة.

كما يتواجد الشيخ سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة.

وتأتي البطولة في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للملاكمة والجانب السعودي، حيث تُقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.

وكان تركي آل الشيخ قد شهد في وقت سابق توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير رياضة الملاكمة، إلى جانب دعم المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الملاكمة في المنطقة، والعمل على بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية

