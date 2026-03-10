قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أرقام مثيرة لـ توروب مع الأهلي في آخر 10 مباريات.. تفاصيل

توروب
توروب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أرقام المدرب ييس توروب مع القلعة الحمراء في أخر 10 مباريات والتي تضمنت 4 فوز فقط.

أرقام توروب

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الأهلي مع توروب في أخر 10 مباريات - 4 فوز فقط

يانج افريكانز1/1

البنك الأهلي1/1

شبيبة القبائل 0/0

الاسماعيلي 2/0

الجيش الملكي0/0

الجونة 1/0

سموحة 1/0

زد 1/1

المقاولون 3/1

فوز طلائع الجيش 2/1

4 فوز في الدوري - 2 تعادل في الدوري - 1 هزيمة في الدوري - 3 تعادل في دوري ابطال أفريقيا". 

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .

توروب الاهلي يئس توروب الزمالك

