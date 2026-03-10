محمد عبد الوهاب : لن أخوض انتخابات الأهلى..ولو كلمنى الخطيب هرفض

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق أنه لن يخوض انتخابات القلعة الحمراء حتى لو تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"لن أخوض انتخابات الأهلى ، كان بإمكانى النزول في الانتخابات الأخيرة وكنت هنجح بفضل شعبيتى الحمد لله ولكن رفضت ، لأنى عايز انجح واشتغل ، ودلوقتى هشتغل مع مين "

ويضيف عضو مجلس الأهلى الأسبق:" شوفنا ناس كتير دخلت المجلس ومسبتش أي بصمة تذكر، أنا دخلت وعملت إنجازات مش بس في الصفقات ، اشتغلت في عهد صالح سليم وحسن حمدى

وتابع محمد عبد الوهاب :"عملت لجنة العضوية اللى شغالة لحد دلوقتى ، واشتغلت في التسويق ، ولو كلمنى محمود الخطيب حالياً وقالى انزل معايا في نفس القائمة هرفض تماماً ".