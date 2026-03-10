محمد عبد الوهاب : مصطفى يونس بكى بسبب خسارة الاهلى..والفرقة امبارح بتفكر هتتسحر فين

يري محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق أن روح الفانلة الحمراء اختفت في الفترة الأخيرة بدون مبرر.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :" فين الاهلى ياجماعة ، فين الروح ، فين فانلة الاهلى التقيلة اللى محدش يقدر يلبسها ، لو جبنا 11 واحد من الجمهور يلعبوا أحسن من اللى لعبوا امبارح"

ويضيف عضو مجلس الاهلى الأسبق:"مش دا الاهلى اللى موت نفسى عشانه مبقتش اشوف مبارياته بسبب الحالة دي ،

وتابع محمد عبد الوهاب :"شوفت مصطفى يونس وهو بيعيط واحنا مغلوبين ، مشوفتش حد زعلان امبارح ، كانوا بيفكروا هيتسحروا فين وهيعملوا ايه على السوشيال "

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.