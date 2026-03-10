محمد عبد الوهاب: الزمالك جعانين كورة وشهرة وماديات.. نجوم الأهلى شبعوا

يري محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى الأسبق أن فرقة الزمالك تم تكوينها بشكل صح بينما فريق الاهلى حالياً ملىء بالنجوم دون تأثير واضح على أرض الواقع.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :" الزمالك فرقة متأسسة صح لاعيبة جعانة كورة وشهرة وماديات وبتأكل النجيلة عشان تنجح ودا الصح في تكوين فرق الكورة"

ويضيف عضو مجلس الاهلى الأسبق:" لعيبة الاهلى شبعوا خلاص ، كل اللى عايزينه خدوه ، يتعبوا نفسهم ليه ، توقعت اللى بيحصل في الاهلى من بداية الموسم ، لما شوفت فروق العقود قولت انا عارف عقلية لاعيبة الكورة وعارف مش هيتقبلوا كدا"

وتابع محمد عبد الوهاب :"في لاعيبة كمان مشيت من الاهلى ومكنتش تستاهل الرحيل"

