عضو الأهلي السابق: لن أنسى تجاوز إمام عاشور ضد صالح سليم.. وكنت ضد انتقاله للنادي

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الاهلى السابق أنه لن يغفر لإمام عاشور لاعب المارد الأحمر التجاوز ضد صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق.

وقال محمد عبد الوهاب الذى يحل ضيفاً على برنامج “النجوم في رمضان”: "كان عندى تحفظ ورفض لصفقة انتقال امام عاشور للأهلى ، ازاي أتعاقد مع لاعب تجاوز ضد صالح سليم رمز النادي ، ولحد دلوقتى مش قادر أغفر ليه التصرف دا".

وأضاف عضو مجلس الاهلى الأسبق:" إمام عاشور يلعب في أي حتة إلا الاهلى ، لاعب كبير وجامد وأحسن لاعب في مصر ونجم النجوم في المنتخب مش في الاهلى بس، ولكن لو هتعاقد معاه كنت رجعت الحضري والتوأم وإبراهيم سعيد".

وتابع: "مش هعلق على تصرفاته وقت رحلة تنزانيا ولا العقوبة لانى من الأول رافض الصفقة".