الغمري: جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي بعد انكشاف شبكاتها

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي، بعد انكشاف شبكاتها وتراجع نفوذها داخل الغرب، مع تغيّر المواقف الدولية وتشديد الملاحقات القانونية ضد الكيانات المرتبطة بها.

وقال حسام الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التحركات الأمريكية والبريطانية الأخيرة تعكس قناعة متزايدة بخطورة الجماعة.

وتابع الإعلامي والباحث السياسي، أن مرحلة الحماية غير المباشرة انتهت، وأن الإخوان يواجهون مسارًا متصاعدًا من العزل والملاحقة قد ينتهي بطرد عناصرهم من عدد من الدول الغربية.