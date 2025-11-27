تكريم أصحاب أفضل عشرة خيول حنطور بمحافظة الأقصر صحياً وجمالا و حفاظاً على الطابع السياحي المميز

أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه فى ضوء التعاون المثمر مع جمعية مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر ، تم تكريم أصحاب أفضل عشرة خيول حنطور بمحافظة الأقصر صحيا وجمالا و حفاظاً على الطابع السياحي المميز لمحافظة الأقصر.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم أختيار خيول الحنطور ذات الحالة الصحية العالية، وذلك بهدف تشجيع أصحابها على العناية بها، وتقدم مديرية الطب البيطري أفضل الخدمات المجانية البيطرية لهذه الخيول كي تظهر بالمظهر الذي يليق بمدينة سياحية ذات طابع مميز عالمياً.

وقد أقيمت مسابقة خيول الحنطور وتم اختيار افضل عشرة خيول صحيا وجمالا وتم تكريم أصحاب هذه الخيول بتوزيع جوائز مالية وشهادات تقدير بالاضافة الى توزيع كؤوس الفوز للثلاثة الأوائل وذلك التكريم برعاية جمعية مستشفي بروك الخيري لعلاج الحيوان برئاسة الدكتور غايس داود مدير المستشفي

والدكتور أمين حراجى طبيب أول المستشفي وأطباء مستشفي بروك الخيرية .