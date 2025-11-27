نائب محافظ الأقصر يبحث 33 طلباً وشكوى خلال لقاء المواطنين بمدينة أرمنت

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، أمس الأربعاء بمركز ومدينة أرمنت ، للاستماع إلى شكاوى أهالى مدينة أرمنت ، وذلك بحضور العقيد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت وحسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، و عدد من مديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم ٣٣ طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات كهرباء ومرافق ورعاية صحية وإسكان وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.