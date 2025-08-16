في يوم عيد ميلاده..تامر حسني يطلق علامته التجارية الجديدة للأزياء

أطلق الفنان تامر حسني علامته التجارية الجديدة للأزياء.

وشارك تامر حسني لينك صفحتة الرسمية غلي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام باسم “seven”.

https://www.instagram.com/sevenegy?igsh=MTBlOW84dTEzd3djaw==

ويحتفل اليوم الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، واستطاع أن يحقق خلال مشواره الفني نجاحا كبيرا، ويصل إلى العالمية حتى لقب بنجم الجيل.

ولد تامر حسنى عباس فرغلى، في مدينة القاهرة يوم 16 أغسطس عام 1977، وبدأ نشاطه الفنى عام 2000.

وفي السابعة من عمره ، عاش تامر هو وأمه وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق بعد انفصال والديه ، وعمل تامر في سنوات عمره الأولى في محطة بنزين وسوبر ماركت وبائع العطور في الشارع، وعامل بناء.

يذكر أن تامر حسني حاليا يستعد لتصوير فيلم مش انا وتدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.