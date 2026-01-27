حسن المستكاوي يشيد بـ أداء لاعبي الأهلي

علق الناقد حسن المستكاوي علي أداء اللاعب إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

الأهلي ووادي دجلة

وكتب حسن المستكاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏لم ييأس إمام عاشور وهو يجرى بالكرة ويطاردها قبل خروجها من الملعب وارسلها عرضية بارتفاع جيد فقابلها مروان عثمان برأسه مسجلا الهدف الثالث .. هدف جميل وملعوب لكن المشهد الأجمل هو جرى ترزيجيه من الجناح نحو مروان عثمان لتهنئته وكذلك فعل زيزو وعاشور .. وانضم اليهم الجميع .. فرحة النجوم بهدف قادم جديد".

انتهت أحداث 65 دقيقة من مباراة النادي الأهلي ووادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز ومازال المارد الأحمر بثنائية نظيفة حتي الآن.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، إسلام كانو، محمد عبد العاطى، محمد عبد الرحيم

الهجوم: محمود دياسطي، على حسين.