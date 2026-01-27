قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
حسن المستكاوي يشيد بـ أداء لاعبي الأهلي

علق الناقد حسن المستكاوي علي أداء اللاعب إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

الأهلي ووادي دجلة 

وكتب حسن المستكاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏لم ييأس إمام عاشور وهو يجرى بالكرة ويطاردها قبل خروجها من الملعب وارسلها عرضية بارتفاع جيد فقابلها مروان  عثمان برأسه مسجلا الهدف الثالث .. هدف جميل وملعوب لكن المشهد الأجمل هو جرى ترزيجيه  من الجناح نحو مروان عثمان لتهنئته وكذلك فعل زيزو وعاشور .. وانضم اليهم الجميع  .. فرحة النجوم بهدف قادم جديد".

انتهت أحداث 65 دقيقة من مباراة النادي الأهلي  ووادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز ومازال المارد الأحمر بثنائية نظيفة حتي الآن.

أحداث الشوط الأول 

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة. 

تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج- إمام عاشور

 الهجوم: أحمد سيد زيزو - تريزيجيه - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، إسلام كانو، محمد عبد العاطى، محمد عبد الرحيم

الهجوم: محمود دياسطي، على حسين.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

