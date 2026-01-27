عروض محلية تربك حسابات الزمالك.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل

تتجه الأنظار داخل جدران القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة إلى مستقبل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عدة عروض محلية، بالتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها النادي على رأسها إيقاف القيد ما يجعل القرار المنتظر بالغ الحساسية والتأثير على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.

وتحسم الساعات القليلة المقبلة مصير ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تزايد العروض المحلية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وتستعد إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة لمناقشة مستقبل ناصر منسي، ودراسة العروض المقدمة له، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، من أجل اتخاذ القرار الأنسب الذي يخدم مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة.

المصري البورسعيدي يدخل سباق التعاقد

وشهدت الساعات الماضية دخول النادي المصري البورسعيدي على خط المفاوضات لضم ناصر منسي، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، والتي تضم أيضًا الاتحاد السكندري وسموحة وغزل المحلة والبنك الأهلي، ما يعكس القيمة الفنية التي يتمتع بها المهاجم داخل الدوري المصري.

عروض محلية متعددة ومفاضلة مرتقبة

وتلقى ناصر منسي أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة، وسط حالة من المفاضلة سواء من جانب اللاعب أو إدارة الزمالك في انتظار حسم الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد الشتوي.

رغبة اللاعب في الاستمرار بميت عقبة

ورغم كثرة العروض، يتمسك ناصر منسي بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، لا سيما بعد عودته لحسابات الجهاز الفني ومشاركته في بعض المباريات مؤخرًا، حيث يسعى اللاعب لإثبات نفسه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

إيقاف القيد يعقد المشهد

ويأتي ملف ناصر منسي في توقيت حساس، خاصة في ظل إيقاف القيد المفروض على نادي الزمالك، وعدم قدرته على إبرام صفقات جديدة، وهو ما يجعل الإدارة حذرة للغاية في مسألة التفريط في أي لاعب، خوفًا من فقدان عناصر أساسية في قوام الفريق.

ومن المنتظر أن يتم استطلاع رأي المدير الفني معتمد جمال بشكل نهائي حول مدى حاجة الفريق إلى خدمات ناصر منسي خلال المباريات المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالإبقاء عليه أو الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الشتوي.