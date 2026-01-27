قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: "سلم على طنط".. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
رياضة

عروض محلية تربك حسابات الزمالك.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل

ناصر منسي
ناصر منسي
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار داخل جدران القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة إلى مستقبل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عدة عروض محلية، بالتزامن مع ظروف استثنائية يمر بها النادي على رأسها إيقاف القيد ما يجعل القرار المنتظر بالغ الحساسية والتأثير على شكل الفريق في المرحلة المقبلة.

وتحسم الساعات القليلة المقبلة مصير ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن استمراره ضمن صفوف القلعة البيضاء أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تزايد العروض المحلية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وتستعد إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة لمناقشة مستقبل ناصر منسي، ودراسة العروض المقدمة له، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، من أجل اتخاذ القرار الأنسب الذي يخدم مصلحة الفريق في المرحلة المقبلة.

المصري البورسعيدي يدخل سباق التعاقد
وشهدت الساعات الماضية دخول النادي المصري البورسعيدي على خط المفاوضات لضم ناصر منسي، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، والتي تضم أيضًا الاتحاد السكندري وسموحة وغزل المحلة والبنك الأهلي، ما يعكس القيمة الفنية التي يتمتع بها المهاجم داخل الدوري المصري.

عروض محلية متعددة ومفاضلة مرتقبة
وتلقى ناصر منسي أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة، وسط حالة من المفاضلة سواء من جانب اللاعب أو إدارة الزمالك في انتظار حسم الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة، خاصة مع اقتراب غلق باب القيد الشتوي.

رغبة اللاعب في الاستمرار بميت عقبة
ورغم كثرة العروض، يتمسك ناصر منسي بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، لا سيما بعد عودته لحسابات الجهاز الفني ومشاركته في بعض المباريات مؤخرًا، حيث يسعى اللاعب لإثبات نفسه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

إيقاف القيد يعقد المشهد
ويأتي ملف ناصر منسي في توقيت حساس، خاصة في ظل إيقاف القيد المفروض على نادي الزمالك، وعدم قدرته على إبرام صفقات جديدة، وهو ما يجعل الإدارة حذرة للغاية في مسألة التفريط في أي لاعب، خوفًا من فقدان عناصر أساسية في قوام الفريق.

ومن المنتظر أن يتم استطلاع رأي المدير الفني معتمد جمال بشكل نهائي حول مدى حاجة الفريق إلى خدمات ناصر منسي خلال المباريات المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالإبقاء عليه أو الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الشتوي.

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

