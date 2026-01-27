قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

البحث مستمر.. الزمالك يرصد 50 ألف دولار راتبا شهريا للمدرب الأجنبي الجديد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

بدأ نادي الزمالك محاولات تجهيز راتب المدير الفني الأجنبي الجديد بعد الاستقرار على ضرورة إجراء تغيير فني للفريق الأول.

واتفق جون إدوارد مع إدارة الزمالك على تجهيز راتب مدير فني أجنبي لمحاولة الحصول على استقرار في الموسم الحالي واستعدادا للموسم الجديد لتفادى أخطاء الموسم الحالي.

ورصد نادي الزمالك مبلغ يصل لـ 50 ألف دولار شهريا للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد وبدأت محاولات تجهيز المبلغ بالكامل مع البحث عن مدرب في نفس الفئة.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاجراء بعض التغييرات على التشكيل امام بتروجيت.

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

عودة عمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي خلال مباراة بتروجت بعد تعافيه من الإصابة مع عودة نبيل عماد دونجا لقيادة خط الوسط أوالاستعانة به كبديل 

البدء بالفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم الزمالك والدفع بالثنائى أحمد حمدي ومحمد السيد من بداية اللقاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تشارك في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادات المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

بدء تنفيذ كوبري النواورة الجديد بأسيوط

محافظ أسيوط: بدء تنفيذ كوبري النواورة الجديد بمركز البداري

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

