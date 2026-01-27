البحث مستمر.. الزمالك يرصد 50 ألف دولار راتبا شهريا للمدرب الأجنبي الجديد

بدأ نادي الزمالك محاولات تجهيز راتب المدير الفني الأجنبي الجديد بعد الاستقرار على ضرورة إجراء تغيير فني للفريق الأول.

واتفق جون إدوارد مع إدارة الزمالك على تجهيز راتب مدير فني أجنبي لمحاولة الحصول على استقرار في الموسم الحالي واستعدادا للموسم الجديد لتفادى أخطاء الموسم الحالي.

ورصد نادي الزمالك مبلغ يصل لـ 50 ألف دولار شهريا للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد وبدأت محاولات تجهيز المبلغ بالكامل مع البحث عن مدرب في نفس الفئة.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاجراء بعض التغييرات على التشكيل امام بتروجيت.

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

عودة عمر جابر للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي خلال مباراة بتروجت بعد تعافيه من الإصابة مع عودة نبيل عماد دونجا لقيادة خط الوسط أوالاستعانة به كبديل

البدء بالفلسطيني عدي الدباغ لقيادة هجوم الزمالك والدفع بالثنائى أحمد حمدي ومحمد السيد من بداية اللقاء.