تفاصيل عرض المصري لضم مهاجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

دخل نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقدم نادي المصري بعرض وصلت قيمته لـ 30 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات مهاجم الزمالك ولكن تم رفضه.

وطلب نادي الزمالك 50 مليون جنيه خلال الساعات الأخيرة للموافقة على رحيل ناصر منسي، على أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي حول الصفقة.

استعدادات الزمالك

يسدل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الستار على تحضيراته لمواجهة بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق في وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما قرر عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغبة في الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.