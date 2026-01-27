الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز

يسدل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الستار على تحضيراته لمواجهة بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق في وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما قرر عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغبة في الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل، مطالبًا إياهم بالالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب، بهدف تحسين موقع الفريق في جدول ترتيب الدوري، وتعويض الإخفاق الأخير والخروج من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين.