شكوى جماعية في الزمالك بسبب طبيب الفريق

تقدم لاعبو نادي الزمالك بشكوى جماعية لإدارة النادي بسبب طبيب الفريق وضعف مستواه.

وطالب لاعبو الزمالك برحيل طبيب الفريق الأجنبي بسبب تواضع مستواه، والإداره طلبت من جون إدوارد رحيله وضم طبيب مصري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق في وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما قرر عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغبة في الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويخوض الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين.