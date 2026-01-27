أحمد حمدي يتفق على تجديد التعاقد مع الزمالك

اتفق أحمد حمدي لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك على تجديد العقود مع إدارة الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كان أحمد حمدي قريب من الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده وعدم وجود رغبة في تجديده.

وزادت فرص أحمد حمدي في الاستمرار مع النادي بعد بيع ناصر ماهر لبيراميدز وترك مركزه شاغر .

وتم الاتفاق بين أحمد حمدي وإدارة الزمالك على تجديد التعاقد لمدة موسمين ونصف وسيتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن يحصل أحمد حمدي على مقدم عقده وبعدها التوقيع والإعلان رسميا عن استمراره.

مباراة الزمالك القادمة

يسدل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الستار على تحضيراته لمواجهة بتروجت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قائمة الفريق في وقت لاحق من مساء اليوم، بعدما قرر عدم منح اللاعبين راحة عقب مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغبة في الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويخوض الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الخسارة في مباراتين.