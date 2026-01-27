خالد الغندور: أنا ضد رحيل ناصر منسي من الزمالك

كشف الإعلامى خالد الغندور عن موقفه من رحيل نجم نادى الزمالك ناصر منسي عن الأبيض عبر مواقع التواصل .

وشارك خالد الغندور صورة لناصر منسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وعلق :"ضد رحيل هذا اللاعب من الزمالك".

دخل نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقدم نادي المصري بعرض وصلت قيمته لـ 30 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات مهاجم الزمالك ولكن تم رفضه.

وطلب نادي الزمالك 50 مليون جنيه خلال الساعات الأخيرة للموافقة على رحيل ناصر منسي، على أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي حول الصفقة.