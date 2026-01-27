تعليق غير متوقع من الغندور على أداء لاعبي الأهلي أمام وادي دجلة

أشاد الإعلامي خالد الغندور بأداء لاعبي الاهلي أمام وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:الأهلي يقدم مباراة كبيرة و نتيجة كبيرة أمام وادي دجلة الحصان الأسود لبطولة الدوري اللي تعادل مع بيراميدز و كسب الزمالك و ترتيبه جيد في جدول الترتيب.

أحرز مروان عثمان الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.