قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طفرة "الذكاء الاصطناعي" تقفز بأسهم كوريا الجنوبية وتايوان لمستويات قياسية

طفرة "الذكاء الاصطناعي" تقفز بأسهم كوريا الجنوبية وتايوان لمستويات قياسية
طفرة "الذكاء الاصطناعي" تقفز بأسهم كوريا الجنوبية وتايوان لمستويات قياسية
أ ش أ

سجلت الأسهم المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في كل من كوريا الجنوبية وتايوان ارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات، مراهنين على استمرار زخم الطلب العالمي.

وشهد مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق الآسيوية الناشئة (MSCI Emerging Asia) ارتفاعا بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى قياسي، مدعوما بصعود مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 2.1%، قفزة الأسهم التايوانية بنسبة 2.7%.

ويستحوذ هذان السوقان، اللذان يهيمن عليهما قطاع التكنولوجيا، على نحو 40% من وزن المؤشر الإقليمي.

وعلى صعيد العملات، شهدت العملات الإقليمية حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم التداعيات العالمية للسياسات التجارية والرسوم الجمركية المرتقبة للإدارة الأمريكية.

وانخفض "الوون" الكوري الجنوبي بنسبة 0.3%، وهي نفس نسبة التراجع التي سجلها كل من "الرينجيت" الماليزي و"البيزو" الفلبيني و"الروبية" الإندونيسية.

وأشار محللون لدى مجموعة "إم يو إف جي" (MUFG) المصرفية إلى أن العملات ذات التوجه التصديري، مثل الوون الكوري والرينجيت الماليزي، تبدو في وضع أفضل لتحمل تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

وفي سياق متصل، سجلت الأسهم التايوانية مستوى قياسيا جديدا عند 34,707.02 نقطة، مدفوعة بارتفاع أسهم شركة "تي إس إم سي" (TSMC) العملاقة لصناعة الرقائق بنسبة 4%.

وأرجع الخبراء هذا الصعود إلى الثقة في استمرار زخم الأرباح وامتلاء دفاتر الطلبات على الرقائق المتقدمة، مما يعزز التدفقات الاستثمارية نحو تايوان.

وتترقب الأسواق العالمية باهتمام صدور نتائج أعمال شركة "إنفيديا" (Nvidia) الأمريكية، الرائدة في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها غدا /الأربعاء/.

ويرى محللون أن تقديم الشركة لتوقعات قوية سيعزز من مكانة سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي بالكامل، والتي يقع في قلبها منتجو رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية.

الأسهم المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كوريا الجنوبية وتايوان ارتفاعات قياسية قطاع البرمجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد