علي جمعة: الناس فاهمة ربنا غلط والعبادة الحقيقية ليست مجرد طقوس

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال برنامجه "اعرف دينك" على قناة صدى البلد، إن كثيرين يتعاملون مع الله وكأنه مجرد صاحب، مؤكداً أن عظمة الله تفوق كل تصور وأن فهم العبادة بشكل صحيح هو ما يقرب القلب من الخالق.

واستشهد جمعة خلال لقاء له لبرنامج "اعرف دينك" عبر فضائية “صدى البلد”، بقصة الحجاج بن يوسف الثقفي، موضحًا أنه رغم كثرة ذنوبه وقتله لسعيد بن جبير، فإن تلاوته للقرآن وفهمه لله أدى به إلى التوبة والخضوع لله وطلب المغفرة قبل وفاته، مشيراً إلى أن هذا المثال يوضح معنى التسليم والعبادة الحقيقية بعيدًا عن الأداء الشكلية.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى فهم الله والعبادات بطريقة تعكس التسليم والخضوع، وليس مجرد طقوس ظاهرية"، مؤكدًا أن العبادة الحقيقية تظهر في قلب المؤمن وفهمه لعظمة خالقه.