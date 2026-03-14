مدافع المستقبل ينضم للريدز .. ليفربول يحسم صفقة جيكيمي

نجح نادي ليفربول في حسم صفقة دفاعية جديدة، بإتمام التعاقد مع المدافع الشاب دارا جيكيمي من صفوف سلتيك حسبما أفادت تقارير صحفية يوم السبت في خطوة اعتبرت خبرًا سارًا لجانب "الريدز" على صعيد استقطاب المواهب الصاعدة.

وذكرت شبكة "Teamtalk" الإنجليزية أن ليفربول نجح في إقناع اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا بالانتقال إلى إنجلترا، بعد مفاوضات بدأت منذ بداية العام، إذ كان جيكيمي يعد أحد أبرز المواهب في أكاديمية سلتيك.

ويجيد جيكيمي اللعب في مركز قلب الدفاع، كما يستطيع التواجد في خط الوسط، وقد رفض اللاعب عرض سلتيك بتجديد عقد لمدة ثلاث سنوات، مفضلاً الانتقال إلى "أنفيلد" والانضمام إلى مشروع تطوير المواهب الشابة في ليفربول.

سيبدأ جيكيمي رحلته في أكاديمية ليفربول بمنحة دراسية، مع توقيع عقد احترافي عند بلوغه 17 عامًا في يناير المقبل.

وقد تابعت العديد من الأندية الإنجليزية موهبة اللاعب عن كثب، إلا أن القرار النهائي تمحور بين البقاء في صفوف سلتيك أو الانتقال إلى ليفربول، الذي قدم رؤية واضحة لمساره التطويري المستقبلي.

ويذكر أن ليفربول اعتمد في السنوات الأخيرة على استقطاب المواهب الصاعدة من اسكتلندا، مثل كالفين رامزي وبن دوك، مما عزز ثقته في نجاح صفقة جيكيمي ومساهمته المحتملة في خط دفاع الفريق مستقبلاً.

ويستعد المدافع الشاب الآن لاتباع نفس النهج، حيث يطمح النادي إلى تطوير مهاراته ضمن أكاديميته، مع الثقة التامة بأن الفريق ضم أحد أبرز المدافعين الشباب الواعدين القادمين من "الشمال الحدودي".